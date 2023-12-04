Протестующие молдавские аграрии встрется с президентом

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События начали развиваться в середине ноября. Аграрии приехали в столицу Молдавии на тракторах и оставили их перед зданием правительства. Среди требований протестующих от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых и увеличение финансовой помощи сектору, пострадавшему от засухи в 2022 году и от падения цен на зерновые. В минсельхозе считают эти требования невозможными.

Фото: фейсбук

"Сообщаем, что после того, как министр сельского хозяйства и пищевой промышленности внезапно отказался от предварительных договоренностей с представителями ассоциаций, руководство страны с опозданием, но частично отреагировало на просьбу протестующих фермеров о срочном диалоге. Нас ожидает встреча с госпожой президентом Майей Санду. Точное время нам сообщат сегодня, в первой половине дня", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в соцсети Facebook*.

В первой половине дня фермеры проведут встречу с председателем парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Они выражают надежду, что во встрече будет участвовать и председатель парламента. Также организаторы протестной акции хотят добиться беседы с премьер-министром и главой Нацбанка.

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