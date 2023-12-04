Сержант ВСУ: в украинских войсках нет женской формы

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Женскую военную форму в зону боевых действий присылают волонтёры. При этом Сарнацкая отметила, что можно ходить и в мужской, так как ВСУ больше нуждаются в орудии и боеприпасах.

Фото: pulse.mail.ru

"Женской формы от ВСУ нет. И если люди спрашивают, когда она будет, - это люди, которые не служили в армии. Она будет лет через пять, и это минимальный срок, я вам гарантирую", - сказала Сарнацкая.

Ранее оборонное ведомство Украины сообщало, что число женщин-военнослужащих в стране за последние два года выросло на 40%, или на 12 тысяч, и сейчас в рядах ВСУ проходят службу почти 43 тысячи женщин.

По данным минобороны, ранее на Украине контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет. Сейчас возраст подняли 60 лет, как это установлено и в отношении мужчин. В 2019 году правительство Украины разрешило девушкам поступать в военные учебные заведения.