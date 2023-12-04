В Индонезии из-за извержения вулкана Марапи 11 человек погибли

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По словам главы спасательной службы Паданга Абдулы Малика, личности погибших пока установить не удалось. Всего индонезийские власти заявляли о 75 альпинистах, которые оказались в ловушке во время извержения Марапи днем 3 декабря. Тогда в ходе спасательной операции были эвакуированы 49 человек. Таким образом, до сих пор не найдено еще 12 альпинистов.

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"По состоянию на утро 4 декабря, 11 альпинистов были найдены мертвыми. Еще три человека были эвакуированы", - заявил глава спасательной службы Паданг Абдул Малик.

Статус вулкана Марапи все еще находится в зоне тревоги. Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо".

Тихий океан окружен полосой вулканов и тектонических разломов, простирающейся на 40 тысяч километров вдоль побережья Южной и Северной Америки, до самой южной части Аляски, после чего плавно поворачивает в сторону Японии, Филиппин и Индонезии, и затем достигает точки завершения в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Огромное количество вулканов – почти 90% от общего числа известных около 1,5 тысячи – находится именно в этой извилистой "Огненной границе". Примечательно, что в этом же районе происходят 90% всех землетрясений нашей планеты.