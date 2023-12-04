FT: Украине может грозить "суверенный дефолт" из-за кризиса в ФРГ

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Киев рискует остаться без 50 млрд евро военной помощи от Евросоюза из-за кризиса в Германии. На фоне этого Украине может грозить "суверенный дефолт", заявили СМИ анонимные источники в ЕС.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Страны Евросоюза не могут согласовать новый пакет помощи Незалежной из-за разногласий, которые возникли на фоне кризиса в Германии.

Кроме прочего, высокое давление на Евросоюз оказывает и победа ультраправой партии в Нидерландах.

"Страны-члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая 50 миллиардов евро для Украины, — сообщили источники Financial Times. — Мы не собираемся допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт".

Очередной саммит ЕС состоится в Брюсселе 14-15 декабря, по данным СМИ, именно там решится судьба нового пакета помощи для Киева.