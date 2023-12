Your browser does not support the audio element.

Киев рискует остаться без 50 млрд евро военной помощи от Евросоюза из-за кризиса в Германии. На фоне этого Украине может грозить "суверенный дефолт", заявили СМИ анонимные источники в ЕС.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.