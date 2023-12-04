В Канзасе, в городе Калвест, отметили 93-летие тройняшки: три брата, которые родились в один и тот же день. Они появились на свет 1 декабря 1930 года. Ларри Олден Браун, Лон Бернард Браун и Джин Кэрол Браун считаются самыми старыми тройняшками, живущими в мире.
Известно также, что эти мужчины всегда старались быть вместе и поддерживать друг друга на протяжении всей своей жизни. Их семья имела ещё четверых детей — ещё трое братьев и сестёр, но они умерли, пишет hindustantimes.com.
У Ларри есть три ребёнка, восемь внуков и двенадцать правнуков. У Лона четверо детей, шесть внуков и трое правнуков. У Джина двое детей, шесть внуков и десять правнуков.
"Мы всегда были друг для друга не только братьями, но и друзьями, и мы всегда были защитниками друг друга. Мы заботились друг о друге", — признался один из братьев.
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