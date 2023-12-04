Глава СНБО Украины Данилов: Украина ведёт позиционную борьбу с Россией

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Украина ведёт активную позиционную борьбу с Россией, и ни одна из сторон пока не может "получить преимущество", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов.

Фото: https://ctrana. net/news/326578-pochti-pobeda-virastjuka-hibel-rebenka-na-donbasse-mid-za-kharkovskie-sohlashenija.html

Как подчеркнул Данилов, чтобы победить Россию, Украине нужно больше оружия и финансовой помощи от союзников.

"Мы находимся сейчас в позиционной борьбе, когда ни одна, ни вторая сторона не могут взять преимущество. Мы более чем уверены, что это будет наше преимущество", — заявил глава СНБО японской телекомпании NHK.

Данилов обвинил в "задержке победы" западных и европейских партнёров, так как они не спешат с поставками обещанной военной помощи Киеву.