Украина ведёт активную позиционную борьбу с Россией, и ни одна из сторон пока не может "получить преимущество", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов.
Как подчеркнул Данилов, чтобы победить Россию, Украине нужно больше оружия и финансовой помощи от союзников.
"Мы находимся сейчас в позиционной борьбе, когда ни одна, ни вторая сторона не могут взять преимущество. Мы более чем уверены, что это будет наше преимущество", — заявил глава СНБО японской телекомпании NHK.
Данилов обвинил в "задержке победы" западных и европейских партнёров, так как они не спешат с поставками обещанной военной помощи Киеву.
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