Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил на канале YouTube агентства УНИАН, что в украинском обществе накопилось недовольство из-за неудач Вооруженных сил Украины на передовой и распространенной коррупции среди представителей государства, сообщает Газета.Ru.
"В обществе существует значительное недовольство, это первое. Во-вторых, у нас много трудных вопросов: куда двигаться, как, зачем, и по какой цене", — отметил он.
Согласно его словам, в обществе накопилось множество информации о том, что не все представители государства, особенно на уровне местных властей, активно участвуют в противостоянии с Россией, так же, как это делает общество в целом. Подоляк также напомнил о проблеме коррупции, неправильном поведении и неясных заявлениях. Советник офиса президента подчеркнул, что все эти факторы усиливаются тем, что прорыва на фронте не произошло.
Текущее состояние украинского общества Подоляк охарактеризовал как депрессивное.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.