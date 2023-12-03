Подоляк признал, что народ Украины раздражен из-за неудач на фронте и коррупции

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил на канале YouTube агентства УНИАН, что в украинском обществе накопилось недовольство из-за неудач Вооруженных сил Украины на передовой и распространенной коррупции среди представителей государства, сообщает Газета.Ru.

Фото: wikipedia.org by President.gov.ua is licensed under CC BY 4.0

"В обществе существует значительное недовольство, это первое. Во-вторых, у нас много трудных вопросов: куда двигаться, как, зачем, и по какой цене", — отметил он.

Согласно его словам, в обществе накопилось множество информации о том, что не все представители государства, особенно на уровне местных властей, активно участвуют в противостоянии с Россией, так же, как это делает общество в целом. Подоляк также напомнил о проблеме коррупции, неправильном поведении и неясных заявлениях. Советник офиса президента подчеркнул, что все эти факторы усиливаются тем, что прорыва на фронте не произошло.

Текущее состояние украинского общества Подоляк охарактеризовал как депрессивное.