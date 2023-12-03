Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Климатологи: Европа может столкнуться с экстремальной жарой и засухой
Наркоман и недоучка Зеленский с кучей комплексов — лучший глава Украины для РФ
The Sun: эксперты нашли дешевый и эффективный заменитель виагры
Ольга Бузова заявила, что готова бесплатно выйти замуж за Киркорова
ВСУ в страхе: армия РФ начала использовать новые модификации "Герань-2"
Адвокат Бородин призвал вернувшуюся в Россию Орбакайте высказаться о СВО
Какие привычные продукты наносят колоссальный вред организму — вы удивитесь
ВСУ: русские стали применять мощные "Шахеды", уничтожающие половину здания
Врач Драпкина: жена является важным фактором продления жизни у мужчин

Подоляк признал, что народ Украины раздражен из-за неудач на фронте и коррупции

1:05
Мир

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил на канале YouTube агентства УНИАН, что в украинском обществе накопилось недовольство из-за неудач Вооруженных сил Украины на передовой и распространенной коррупции среди представителей государства, сообщает Газета.Ru.

Подоляк признал, что народ Украины раздражен из-за неудач на фронте и коррупции
Фото: wikipedia.org by President.gov.ua is licensed under CC BY 4.0

"В обществе существует значительное недовольство, это первое. Во-вторых, у нас много трудных вопросов: куда двигаться, как, зачем, и по какой цене", — отметил он.

Согласно его словам, в обществе накопилось множество информации о том, что не все представители государства, особенно на уровне местных властей, активно участвуют в противостоянии с Россией, так же, как это делает общество в целом. Подоляк также напомнил о проблеме коррупции, неправильном поведении и неясных заявлениях. Советник офиса президента подчеркнул, что все эти факторы усиливаются тем, что прорыва на фронте не произошло.

Текущее состояние украинского общества Подоляк охарактеризовал как депрессивное.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Журналисту из США Хершу скармливают инсайды не случайно

Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.

Политолог Марат Баширов: "Хершу скармливают такие инсайды не случайно"
Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все расходы за границей
Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему всё
Эксперты разъяснили, что нельзя делать при запуске двигателя зимой
Есть две попытки спасти поджелудочную: врач назвал еду, вызывающую рак
Обойдя позиции ВСУ с фланга, ВС РФ заняли Марьинку Любовь Степушова Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
Переехавший в Поднебесную москвич рассказал о том, что его "бесит"
ГИБДД: зачем опытные водители бьют по колесам перед поездкой
"Ты там чужой": блогер Амиран Сардаров рассказал о минусах жизни в США
"Ты там чужой": блогер Амиран Сардаров рассказал о минусах жизни в США
Последние материалы
The Sun: эксперты нашли дешевый и эффективный заменитель виагры
Ольга Бузова заявила, что готова бесплатно выйти замуж за Киркорова
Подоляк признал, что народ Украины раздражен из-за неудач на фронте и коррупции
ВСУ в страхе: армия РФ начала использовать новые модификации "Герань-2"
Адвокат Бородин призвал вернувшуюся в Россию Орбакайте высказаться о СВО
Какие привычные продукты наносят колоссальный вред организму — вы удивитесь
ВСУ: русские стали применять мощные "Шахеды", уничтожающие половину здания
Врач Драпкина: жена является важным фактором продления жизни у мужчин
Гарик Харламов поделился секретом хороших отношений с тещей: должен быть муж
Немецкий депутат Хофрайтер: Трамп может привести Россию к победе над Украиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников