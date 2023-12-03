Для разрешения украинского конфликта нужно использовать не только военные методы. Такое нетипичное для США заявление сделал председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Чарльз Браун.
Представитель Пентагона подчеркнул, что в данном случае придётся подключать и дипломатию.
"Ни один военный конфликт нельзя разрешить исключительно военными методами, в конечном итоге находится дипломатическое решение", — заявил Браун.
Американский военный в ходе своего выступления на на Рейгановском форуме по национальной обороне добавил, что Вашингтон мог бы стать посредником в решении проблем между Россией и Украиной.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.