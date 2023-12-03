В Пентагоне считают, что украинский конфликт не получится разрешить только военным путём

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Для разрешения украинского конфликта нужно использовать не только военные методы. Такое нетипичное для США заявление сделал председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Чарльз Браун.

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Представитель Пентагона подчеркнул, что в данном случае придётся подключать и дипломатию.

"Ни один военный конфликт нельзя разрешить исключительно военными методами, в конечном итоге находится дипломатическое решение", — заявил Браун.

Американский военный в ходе своего выступления на на Рейгановском форуме по национальной обороне добавил, что Вашингтон мог бы стать посредником в решении проблем между Россией и Украиной.