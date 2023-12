Your browser does not support the audio element.

Для разрешения украинского конфликта нужно использовать не только военные методы. Такое нетипичное для США заявление сделал председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Чарльз Браун.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.