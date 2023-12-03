Крестовый поход против Байдена: Трамп возвращается в политику

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Бывший президент США, Дональд Трамп, объявил свое возвращение в политику, описывая это как "величайшее в истории" и "праведный крестовой поход" против нынешнего президента Джо Байдена.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

В ходе выступления в штате Айова, Трамп пообещал "освободить" американцев от Байдена и "преступников" его администрации. Этот заявленный крестовой поход получил положительное одобрение от публики.

В предыдущих заявлениях Трамп подтвердил свое участие в выборах президента США в 2024 году, хотя пока неясно, будет ли он номинирован от Республиканской партии, учитывая их недовольство результатами промежуточных выборов.

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