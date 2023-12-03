Бывший президент США, Дональд Трамп, объявил свое возвращение в политику, описывая это как "величайшее в истории" и "праведный крестовой поход" против нынешнего президента Джо Байдена.
В ходе выступления в штате Айова, Трамп пообещал "освободить" американцев от Байдена и "преступников" его администрации. Этот заявленный крестовой поход получил положительное одобрение от публики.
В предыдущих заявлениях Трамп подтвердил свое участие в выборах президента США в 2024 году, хотя пока неясно, будет ли он номинирован от Республиканской партии, учитывая их недовольство результатами промежуточных выборов.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.