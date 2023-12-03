В Армении выросла стоимость жизни из-за сбежавших россиян

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Министр экономики Армении, Веган Керобян, объявил, что в 2023 году в страну перебрались на постоянное место жительства 100 тысяч россиян, получивших название "релоканты".

Фото: Wikipedia.org/wiki/Вторая_карабахская_война by ԶԻՆՈՒԺ MEDIA is licensed under Авторство: ԶԻՆՈՒԺ MEDIA. https://www.youtube.com/watch?v=ZA1h_K6ZL1c, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95494645

Этот массовый переезд привел к значительному увеличению денежных переводов в Армению из России. Релоканты активно вкладываются в местную экономику, открывая салоны, регистрируя IT-компании и развивая сервисы доставки. Благодаря этому Армения опережает по экономическим показателям такие страны, как Грузия и Казахстан.

В течение текущего года общая сумма денежных переводов в Армению из России составила 32 миллиона рублей.

Однако этот рост сопровождается увеличением цен на различные услуги, такие как стрижка и аренда, что ставит перед страной новые вызовы в сфере инфляции и экономической стабильности.

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