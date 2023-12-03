Министр экономики Армении, Веган Керобян, объявил, что в 2023 году в страну перебрались на постоянное место жительства 100 тысяч россиян, получивших название "релоканты".
Этот массовый переезд привел к значительному увеличению денежных переводов в Армению из России. Релоканты активно вкладываются в местную экономику, открывая салоны, регистрируя IT-компании и развивая сервисы доставки. Благодаря этому Армения опережает по экономическим показателям такие страны, как Грузия и Казахстан.
В течение текущего года общая сумма денежных переводов в Армению из России составила 32 миллиона рублей.
Однако этот рост сопровождается увеличением цен на различные услуги, такие как стрижка и аренда, что ставит перед страной новые вызовы в сфере инфляции и экономической стабильности.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.