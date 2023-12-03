В Хельсинки завершилась акция протеста против закрытия границы с РФ

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

В субботу, 2 декабря, в центре Хельсинки прошла акция против закрытия границы с Россией, организованная властями. В мероприятии участвовали около 70 тысяч человек.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Русскоязычные участники акции скандировали лозунги о необходимости открытия границы. Для привлечения внимания горожан они также перекрывали движение трамваев и других видов общественного транспорта, передаёт "Фонтанка".

Власти Финляндии приняли решение закрыть границу с Россией для борьбы с нежелательным притоком мигрантов, и в настоящее время все пункты пропуска закрыты.