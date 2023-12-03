В субботу, 2 декабря, в центре Хельсинки прошла акция против закрытия границы с Россией, организованная властями. В мероприятии участвовали около 70 тысяч человек.
Русскоязычные участники акции скандировали лозунги о необходимости открытия границы. Для привлечения внимания горожан они также перекрывали движение трамваев и других видов общественного транспорта, передаёт "Фонтанка".
Власти Финляндии приняли решение закрыть границу с Россией для борьбы с нежелательным притоком мигрантов, и в настоящее время все пункты пропуска закрыты.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.