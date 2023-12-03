В Польше заявили, что экономику Европейского Союза нужно защитить от Украины

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Сложности в отношениях между Украиной и Польшой возникли бы и без конфликта Киева с Москвой.

Фото: https: //natemat.pl/466541,byly-czlowiek-macierewicza-stoi-za-prorosyjska-kampania

Евроинтеграция Незалежной угрожает польской экономике, сказал вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак.

Примером он привёл сегодняшнюю ситуацию на границе, где перевозчики Словакии и Польши вынуждены сопротивляться нововведениям — введению электронных очередей для грузовых машин Европы, а также закону Евросоюза, послабляющему статус перевозчиков с Украины, что разрушает конкуренцию внутри ЕС.

По его словам, экономическое соперничество Варшавы и Киева вообще не связано с российско-украинским конфликтом. Тенденция интеграции Незалежной в экономическое пространство Европы проводится в ущерб соседям, чьи экономики страдают от "засилья" Украины, в интервью журналу Do Rzeczy сказал Босак.