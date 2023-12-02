Издание Focus: исламисты готовят покушение на британского принца Гарри

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Исламисты готовят покушение на принца Соединённого Королевства Гарри.

Фото: "All smiles Wedding of Prince William of Wales and Kate Middleton (1)" by Robbie Dale is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщает немецкое издание Focus, ссылаясь на Федеральную уголовную полицию ФРГ.

По информации журналистов, около недели назад один из исламских порталов призвал мусульман планеты атаковать королевскую семью Великобритании, чтобы "поддержать" палестинское движение ХАМАС.

Среди целей радикалов — объекты военно-воздушных сил западных стран, а принц Гарри является конкретной целью для уничтожения.