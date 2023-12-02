Исламисты готовят покушение на принца Соединённого Королевства Гарри.
Об этом сообщает немецкое издание Focus, ссылаясь на Федеральную уголовную полицию ФРГ.
По информации журналистов, около недели назад один из исламских порталов призвал мусульман планеты атаковать королевскую семью Великобритании, чтобы "поддержать" палестинское движение ХАМАС.
Среди целей радикалов — объекты военно-воздушных сил западных стран, а принц Гарри является конкретной целью для уничтожения.
"Этот тот самый, который хвалился убийством 25 афганцев во время военной службы в рядах ВВС Великобритании", — напомнил ведущий Первого канала, политолог Руслан Осташко.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.