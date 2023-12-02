Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садальский пожаловался на "неумную цензуру" и "надзирателей" в сфере культуры
Арестович* заявил о бессилии НАТО: армия Германии в конфликте с РФ продержится двое суток
Обнародованы подробности о журналистке, которую Сергей Лавров осадил на саммите
Кудрявцева потроллила Волочкову, попросив Лазарева с ней сфотографироваться
The Laryngoscope: учёные назвали новый признак болезни Меньера, вызывающей головокружение
Мария Шукшина призвала проверять репродуктивную функцию высших чиновников РФ
Чем хорош "черный абрикос" и почему стоит его посадить на участке
Депутат Верховной рады Украины Дубинский сообщил, что его избивают в СИЗО Киева
В детском саду в Одинцово воспитательница несколько раз проткнула ребёнка карандашом

Издание Focus: исламисты готовят покушение на британского принца Гарри

0:46
Мир

Исламисты готовят покушение на принца Соединённого Королевства Гарри.

Издание Focus: исламисты готовят покушение на британского принца Гарри
Фото: "All smiles Wedding of Prince William of Wales and Kate Middleton (1)" by Robbie Dale is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщает немецкое издание Focus, ссылаясь на Федеральную уголовную полицию ФРГ.

По информации журналистов, около недели назад один из исламских порталов призвал мусульман планеты атаковать королевскую семью Великобритании, чтобы "поддержать" палестинское движение ХАМАС.

Среди целей радикалов — объекты военно-воздушных сил западных стран, а принц Гарри является конкретной целью для уничтожения.

"Этот тот самый, который хвалился убийством 25 афганцев во время военной службы в рядах ВВС Великобритании", — напомнил ведущий Первого канала, политолог Руслан Осташко.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Журналисту из США Хершу скармливают инсайды не случайно

Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.

Политолог Марат Баширов: "Хершу скармливают такие инсайды не случайно"
Анастасия Волочкова кричала и ругалась от обиды на Сергея Лазарева
Анастасия Волочкова кричала и ругалась от обиды на Сергея Лазарева
Сатановский прервал молчание и сделал заявление о бунте против Путина
Федеральный канал не пустил в эфир актёра — участника СВО из-за бейсболки
Обойдя позиции ВСУ с фланга, ВС РФ заняли Марьинку Любовь Степушова Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО
Заявление про СВО, слухи об отъезде из РФ: где сейчас Анжелика Варум
Переехавший в Поднебесную москвич рассказал о том, что его "бесит"
Переехавший в Поднебесную москвич рассказал о том, что его "бесит"
Последние материалы
Кудрявцева потроллила Волочкову, попросив Лазарева с ней сфотографироваться
The Laryngoscope: учёные назвали новый признак болезни Меньера, вызывающей головокружение
Мария Шукшина призвала проверять репродуктивную функцию высших чиновников РФ
Чем хорош "черный абрикос" и почему стоит его посадить на участке
Депутат Верховной рады Украины Дубинский сообщил, что его избивают в СИЗО Киева
В детском саду в Одинцово воспитательница несколько раз проткнула ребёнка карандашом
В акватории Азовского моря армия России отразила атаку двух ракет С-200
Комитета Госдумы по обороне: никаких тайных переговоров с Киевом вестись не может
Идут ли мирные переговоры Герасимов-Залужный?
Эксперты разъяснили, что нельзя делать при запуске двигателя зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников