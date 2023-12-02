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Зеленский будет участвовать в выборах, только если на них гарантированно не будет Залужного

1:01
Мир

Президентские выборы на Украине не будут объявлены, пока Владимиру Зеленскому не гарантируют, что их участником не будет главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет издание "Страна.ua".

Зеленский будет участвовать в выборах, только если на них гарантированно не будет Залужного
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Авторы утверждают, что Зеленский не против выборов, однако Залужный совсем не вписывается в планы действующего украинского лидера.

"Но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят", — сказано в статье.

Поэтому офис Зеленского настаивает на предоставлении гарантий того, что кандидатуры Залужного на выборах не будет.

"Если таких гарантий дано не будет, то офис Зеленского попытается уволить главкома. Причем не просто так, а с максимальной дискредитацией", — добавил источник.

При этом источник издания подчеркнул, что это — позиция официального Киева, а какое влияние на неё окажет точка зрения западных партнёров, пока неизвестно.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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