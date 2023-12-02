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MWM: двойные ракетные удары России стали огромной проблемой для ВСУ

0:52
Мир

Потери украинской армии резко возросли из-за двойных ракетных ударов ВС РФ, наносимыми комплексами Искандер-М. Об этом говорится в материале издания MWM.

MWM: двойные ракетные удары России стали огромной проблемой для ВСУ
Фото: Openverse by ermaleksandr is licensed under Public Domain Mark 1.0.

"Двойные удары с использованием систем "Искандер-М" позволили значительно увеличить потери среди украинских фронтовых подразделений", — сказано в статье.

Авторы пояснили, что назвали удары "двойными" потому, что российские военные по одной цели выпускают сразу несколько ракет.

ПВО Украины давно не справляется со своими задачами, поэтому российские ракетные удары достигают своей цели.

При этом Россия начала производить намного больше вооружений. В частности, своим преимуществом на поле боя Россия обязана бесспорным превосходством в ракетных системах класса "земля — земля", добавили авторы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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