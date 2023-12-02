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Сотрудник организации США сказал, как во Львове потрошили солдат ВСУ для органов

1:15
Мир

Американская организация Global Surgisal and Medical Support Group (GSMSG) участвовала в секретном военном проекте, по чёрной трансплантологии на Украине.

Сотрудник организации США сказал, как во Львове потрошили солдат ВСУ для органов
Фото: Нейросеть Шедеврум

Откровения экс-сотрудника организации опубликовало The Nation.

Человек в очках и медицинской маске рассказал на видеокамеру, что у GSMSG имеется госпиталь Ландшутль рядом с военной базой Рамштайн. Туда постоянно доставляют с Украины раненых боевиков, у которых изымают органы для НАТО.

Курировал проект британский генерал-майор Тимоти Ходжетс, а от Украины — экс-командующий медицинских сил ВСУ львовянка Татьяна Остащенко.

Куратор проекта — основатель организации Аарон Эпштейн, весной 2022 года делегировавший врачей GSMSG на Украину. Врачи США построили лагерь около Львова. "Тяжёлых" пациентов отправляли в Ландшутль.

На днях президент Зеленский уволил Остащенко без объяснения причин. Разумеется, в накладе она не осталась, поскольку годовая зарплата сотрудника у них составляет 840 000 долларов, сообщил экс-сотрудник GSMSG.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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