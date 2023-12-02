Арестович* о задержании Порошенко на границе Украины: все российские шпионы

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Алексей Арестович* раскритиковал власти Украины за задержание "лидера крупнейшей оппозиционной партии".

Фото: Telegram

Украинский военный аналитик считает, что отказ выпустить из страны экс-президента Украины Петра Порошенко попадёт в заголовки западной прессы.

Он считает, что это плохо, так как инцидент произошёл накануне голосования за американскую помощь.

Арестович* предположил, что скоро на Украине все окажутся россияйскими шпионами

"Одно непонятно — как светлый град будет объяснять российским агентам необходимость воевать против России?" — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Ранее Алексей Арестович рассказал об управленческих проблемах на Украине.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.