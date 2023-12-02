Алексей Арестович* раскритиковал власти Украины за задержание "лидера крупнейшей оппозиционной партии".
Украинский военный аналитик считает, что отказ выпустить из страны экс-президента Украины Петра Порошенко попадёт в заголовки западной прессы.
Он считает, что это плохо, так как инцидент произошёл накануне голосования за американскую помощь.
Арестович* предположил, что скоро на Украине все окажутся россияйскими шпионами
"Одно непонятно — как светлый град будет объяснять российским агентам необходимость воевать против России?" — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Ранее Алексей Арестович рассказал об управленческих проблемах на Украине.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.