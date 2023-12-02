Экс-аналитик ЦРУ: Бёрнс предложил Зеленскому работу в США

Президент Украины Владимир Зеленский не останется без работы в США, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По его словам, лидеру Незалежной уже предложили вакансию по его "профилю".

Фото: edition.cnn.com

Так, Макговерн пошутил, что визит директора ЦРУ Уильяма Бёрнса был связан с предложением Зеленскому устроиться комиком в комедийное шоу Америки Saturday Night Live после поражения Украины на фронте.

"Зачем он ездил на Украину на прошлой неделе? Он понимает, что Зеленский — профессионал, но в другой области, и привёз тому предложение о работе в Saturday Night Live", — пошутил экс-разведчик в эфире Judging Freedom.

По словам Макговерна, если смотреть на ситуацию серьёзно, то всем ясно, что проигрыш Украины — это конец и Зеленского, и Бёрнса, который изначально врал о конфликте в Незалежной.