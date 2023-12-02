В случае, если ВСУ попытаются захватить Крым, Киев столкнётся с партизанской войной, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
По словам украинского военного, боевиков встретит по меньшей мере враждебно настроенных жителей полуострова.
Как подчеркнул Стариков, киевская власть должна быть готова к подобному повороту событий, если попытается захватить Крым.
"Если, например, произойдёт деоккупация, мы получим миллион враждебно настроенных, сразу говорю — враждебно настроенных. А это приведёт к партизанской войне", — заявил полковник СБУ в интервью "ДА ЭТО ТАК".
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.