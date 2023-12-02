Полковник СБУ: миллион враждебно настроенных партизан встретят ВСУ в Крыме

В случае, если ВСУ попытаются захватить Крым, Киев столкнётся с партизанской войной, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Фото: wikimedia.org by Юровский Александр is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам украинского военного, боевиков встретит по меньшей мере враждебно настроенных жителей полуострова.

Как подчеркнул Стариков, киевская власть должна быть готова к подобному повороту событий, если попытается захватить Крым.

"Если, например, произойдёт деоккупация, мы получим миллион враждебно настроенных, сразу говорю — враждебно настроенных. А это приведёт к партизанской войне", — заявил полковник СБУ в интервью "ДА ЭТО ТАК".