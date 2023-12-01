Макгрегор: Зеленский может попытаться сбежать из страны из-за провала ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский может предпринять попытку покинуть страну в свете неудач Вооруженных Сил Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, сообщает РИА Новости.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

"В конечном итоге я считаю, что Зеленский сядет на самолет и улетит куда-то, если ему удастся выжить", — высказал свои предположения Макгрегор.

По его словам, Вашингтон не желает признавать свою вину в отношении ситуации на Украине и стремится переложить ответственность за провалы на главу киевского режима.

"Я уверен, что Зеленский думает: "Слушайте, вы обещали, что это обеспечит мне победу, а теперь хотите, чтобы я взял всю вину на себя"", — подытожил Макгрегор.

Иностранные СМИ все чаще отмечают, что США и ЕС начинают утомляться от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает.

По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая те аспекты, от которых, возможно, придется отказаться бывшей советской республике, чтобы достичь соглашения.