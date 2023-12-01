"Такой сценарий невозможен": жена Зеленского заявила, что против переизбрания её мужа на новый срок

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В беседе с The Economist Елена Зеленская заявила о своем противостоянии продлению президентского срока своего мужа Владимира Зеленского на Украине.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Она выразила отрицательное отношение к идее избрания его "на следующий срок или на два следующих срока", подчеркнув, что такой сценарий "невозможен".

Супруга Зеленского отметила необходимость поиска новых решений для политического будущего.

"Наверное, мы будем должны придумать что-то новое", — сказала супруга Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленского и Залужного обвинили в подрыве морального духа военных ВСУ.