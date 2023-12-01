В беседе с The Economist Елена Зеленская заявила о своем противостоянии продлению президентского срока своего мужа Владимира Зеленского на Украине.
Она выразила отрицательное отношение к идее избрания его "на следующий срок или на два следующих срока", подчеркнув, что такой сценарий "невозможен".
Супруга Зеленского отметила необходимость поиска новых решений для политического будущего.
"Наверное, мы будем должны придумать что-то новое", — сказала супруга Зеленского.
Ранее сообщалось, что Зеленского и Залужного обвинили в подрыве морального духа военных ВСУ.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.