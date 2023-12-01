В Раде предрекли украинцам трудную зиму

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Наступившая зима будет непростой для Украины, полагает председатель комитета Верховной рады по интеграции с Евросоюзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Фото: Харьковская областная военная администрация

В интервью газете La Razón она честно признала, что нынешняя зима будет "действительно трудной".

"Мы находимся в более слабом положении, чем год назад, — объяснила народная избранница. — Наши возможности, к сожалению, не позволяют защитить все наши города, электростанции и мосты".

Кроме того, Климпуш-Цинцадзе оценила евроатлантические перспективы Украины. По её прогнозу, страна вступит в НАТО быстрее, чем в ЕС.

Любопытно, что сами украинцы настроены оптимистичнее, чем их власти. Возможно потому, что они хорошо подготовились к зиме.