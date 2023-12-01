Украинцы рассказали, чего ждут от зимы

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Половина украинцев не ожидает никаких изменений от предстоящей зимы, следует из результатов опроса, опубликованных социологической группой "Рейтинг" в пятницу.

Фото: Харьковская областная военная администрация

Наиболее оптимистичны ожидания граждан Незалежной от положения на фронте — 46% из них ждут оттуда позитивных новостей. Скептичнее всего украинцы настроены по поводу экономики — 34% респондентов прогнозируют ухудшение ситуации.

Более критичны в своих оценках молодёжь 18-35 лет, а если сравнивать по регионам — киевляне и жители центральных областей.

Вместе с тем они с большим оптимизмом, чем их соотечественники из провинции, смотрят в будущее в плане личного благополучия, потому что хорошо подготовились к возможным перебоям с электроснабжением — накупили фонариков, батареек, пауэрбанков, генераторов и т. п. Впрочем, процент таких дальновидных украинцев высок в целом по стране — 75%; кроме того, у 72% опрошенных есть в городе "Пункт несокрушимости".

Опрос проводился по телефону в конце ноября, в нём приняло участие порядка 1000 человек из всех регионов, где работает украинская мобильная связь.