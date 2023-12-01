В Москве не видят сигналов о готовности к политическому урегулированию конфликта на Украине ни со стороны киевской власти, ни со стороны её западных союзников, сообщил Сергей Лавров.
В пятницу министр иностранных дел РФ провёл пресс-конференцию по итогам своего участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
"До сих пор мы не видим каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев о том, что они готовы к какому-либо политическому урегулированию", — посетовал он.
Глава МИД сравнил дипломатический процесс с танцами.
"Для того чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать", — пояснил он.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.