Лавров: ни Киев, ни Запад не готовы к урегулированию конфликта

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В Москве не видят сигналов о готовности к политическому урегулированию конфликта на Украине ни со стороны киевской власти, ни со стороны её западных союзников, сообщил Сергей Лавров.

Фото: er.ru

В пятницу министр иностранных дел РФ провёл пресс-конференцию по итогам своего участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"До сих пор мы не видим каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев о том, что они готовы к какому-либо политическому урегулированию", — посетовал он.

Глава МИД сравнил дипломатический процесс с танцами.