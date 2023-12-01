Лавров рассказал о трусости Блинкена и Борреля

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров расценил как проявление трусости преждевременный отъезд его американского коллеги Энтони Блинкена и главы евродипломатии Жозепа Борреля с Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

В пятницу Лавров провёл пресс-конференцию по итогам саммита, проходившего в Скопье. Дипломат прокомментировал фото с мероприятия, опубликованные прессой.

На широко разошедшемся снимке, сделанном накануне встречи Лаврова нет — он подъехал чуть позже. Это породило рассуждения о международной изоляции России.

На фото с открытия СМИД Лавров запечатлён, зато отсутствуют некоторые его коллеги.

"На этом мероприятии не было ни украинского министра, ни министров Польши и стран Прибалтики. Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже. Почему это происходит? Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках", — объяснил он.

Поэтому любые разговоры о том, что глава российского МИД в изоляции, неуместны.