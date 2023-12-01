Арестович* подтвердил слова Арахамии о срыве переговоров с РФ из-за Джонсона

Бывший советник украинского президента Алексей Арестович* подтвердил слова главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давади Арахамии о срыве переговоров. Вспоминая о событиях прошлого года, Арестович* отметил, что тогда из-за предложения бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Украина сорвала переговоры с РФ.

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"Я был участником стамбульской переговорной группы, но даже я не знаю, как произошло то, что мы решили прервать стамбульские [переговоры — ред]", — заметил Арестович*.

По его словам, встреча состоялась в марте прошлого года в Стамбуле. Причём, по мнению украинского политика, инициативы тогда предлагалась "очень неплохие". Для России тогда красной линией было невступление Украины в НАТО. Если бы подписание мирного соглашения тогда состоялось, до 300 тысяч украинских военнослужащих сейчас были бы живы.

*Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов