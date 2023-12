Бывший советник украинского президента Алексей Арестович* подтвердил слова главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давади Арахамии о срыве переговоров. Вспоминая о событиях прошлого года, Арестович* отметил, что тогда из-за предложения бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Украина сорвала переговоры с РФ.

Фото: wikipedia.org by Kozubenko is licensed under CC BY-SA 4.0