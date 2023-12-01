Орбан объяснил, почему он против военной помощи Украине

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Увеличение военной помощи Украине бесполезно, потому что она всё равно не способна победить Россию. Так Виктор Орбан объяснил позицию, которую по этому вопросу занимает возглавляемое им правительство.

Фото: Reuters

Он напомнил в эфире утренней программы радиостанции Kossuth в пятницу, что ЕС уже оказал Киеву поддержку на 100 миллиардов евро "для того, чтобы украинская армия могла победить на линии фронта, но она не победит".

"И весьма сомнительно, что если мы отправим ещё больше денег, то она одержит победу", — добавил венгерский премьер.

Он убеждён в необходимости "финансировать не войну, а прекращение огня и после этого заключение мира". И хотя в Евросоюзе не стихают "стратегические дебаты" на эту тему, Венгрия будет стоять на своём.