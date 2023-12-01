Президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую армию второй лучшей в мире. При этом украинский лидер признал, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) не дотягивают до неё.
По его словам, именно поэтому результаты контрнаступления ВСУ можно считает удовлетворительными.
"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен", — подчеркнул Зеленский в интервью Associated Press .
При этом лучшую в мире армию украинский президент не назвал, но, вероятно, речь идёт об армии США. Вдобавок, Зеленский обратил внимание, что украинские войска теряют людей и не получили всего того оружия, которое хотели.
Как ранее отмечал Зеленский, летнее контрнаступление ВСУ официально завершено, и украинская армия начинает переходить к обороне.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.