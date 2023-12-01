Зеленский назвал российскую армию второй в мире по силе и мощности

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую армию второй лучшей в мире. При этом украинский лидер признал, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) не дотягивают до неё.

Фото: edition.cnn.com

По его словам, именно поэтому результаты контрнаступления ВСУ можно считает удовлетворительными.

"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен", — подчеркнул Зеленский в интервью Associated Press .

При этом лучшую в мире армию украинский президент не назвал, но, вероятно, речь идёт об армии США. Вдобавок, Зеленский обратил внимание, что украинские войска теряют людей и не получили всего того оружия, которое хотели.

Как ранее отмечал Зеленский, летнее контрнаступление ВСУ официально завершено, и украинская армия начинает переходить к обороне.