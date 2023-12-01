Зеленский опроверг давление Запада, склоняющее к переговорам с РФ

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Владимир Зеленский опроверг, что Запад склоняет его к переговорам с Россией. Об этом он сообщил в вышедшем в пятницу большом интервью Associated Press.

Фото: Кадр из выступления Владимира Зеленского.

Президент Украины заявил, что не чувствует никакого давления на этот счёт со стороны западных союзников, хотя кое-кто из них высказывается в подобном ключе.

"Некоторые голоса всегда слышны", — пояснил он.

Лидер киевского режима признал, что контрнаступление не удалось.

"Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт", — констатировал он.

Но Зеленский, по его словам, всё равно доволен.