Владимир Зеленский опроверг, что Запад склоняет его к переговорам с Россией. Об этом он сообщил в вышедшем в пятницу большом интервью Associated Press.
Президент Украины заявил, что не чувствует никакого давления на этот счёт со стороны западных союзников, хотя кое-кто из них высказывается в подобном ключе.
"Некоторые голоса всегда слышны", — пояснил он.
Лидер киевского режима признал, что контрнаступление не удалось.
"Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт", — констатировал он.
Но Зеленский, по его словам, всё равно доволен.
"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен", — подчеркнул он.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.