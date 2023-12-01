Bloomberg: украинцы унывают из-за провала контрнаступления ВСУ

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На Украине испытывают уныние из-за провала летнего контрнаступления, а также усиливающего ощущения, что военный конфликт не закончится скоро. Как сообщает агентство Bloomberg, в связи с этим всё заметней видно сопротивление граждан страны призыву на военную службу.

Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

Как пишет агентство, украинских граждан "охватило чувство уныния" из-за летнего контрнаступления боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое не принесло результатов.

По данным Bloomberg, мобилизация на Украине привела в армию лишь 10% от запланированного киевскими властями количества. При этом средний возраст военнослужащего составляет более 40 лет. Такие факторы усиливают желание "добиться мира любой ценой".

Напомним, что прежде президент Украины Владимир Зеленский заявил об официальном завершении контрнаступления украинской армии. По его словам, теперь ВСУ переходят к обороне.