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Зеленский объявил о начале зимней фазы конфликта с Россией

0:55
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале новой фазы конфликта с Россией. По его словам, в настоящее время началась зимняя фаза российско-украинского конфликта.

Зеленский объявил о начале зимней фазы конфликта с Россией
Фото: edition.cnn.com

Как уточнил украинский лидер в интервью Associated Press, зима может осложнить боевые действия. При этом Зеленский признал, что летнее контрнаступление Вооружённых сил Украины не принесло желаемых результатов из-за постоянного дефицита оружия в украинской армии.

"Война с Россией вступила в новую стадию, и ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск", — отметил президент Украины.

В то же время, он подчеркнул, что из-за этого он "не может быть удовлетворен", однако и "сильно жаловаться" тоже не может.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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