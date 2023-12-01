Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В театре "Модерн" покажут исторический спектакль "Цветы нам не нужны"
Опровергнута причастность СБУ к взрыву в Северомуйском тоннеле
В Театре на Трубной раскрывают тайны жизни семьи Льва Толстого
В Хромово под Артёмовском тела погибших украинских солдат лежат неделями
Издание The Times: "Европа будет сметена в войне с Россией"
Минобороны РФ: в Чёрном море потоплен безэкипажный катер ВСУ
Bloomberg: украинцы унывают из-за провала контрнаступления ВСУ
Иноагент Понасенков отсудил 320 тысяч у профессора Соколова
Зеленский объявил о начале зимней фазы конфликта с Россией

"Тайваньнаш": Китаю выгодно захватить Тайвань осенью-2024

4:28
Мир » Азия

Пекин четко заявил Вашингтону, что "независимость Тайваня" приведёт к войне. Об этом сообщил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа

"Тайваньнаш": Китаю выгодно захватить Тайвань осенью-2024
Фото: U.S. Marine Corps photo by Lance Corporal J.J. Harper, Общественное достояние

По его словам, ни о какой "независимости Тайваня" не может идти и речи, и любые действия в этом направлении будут означать войну,  отмечает телеканал "Царьград".

Это заявление прозвучало в ответ на утверждения политиков правящей проамериканской Демократической прогрессивной партии (ДПП), что у КНР якобы "нет графика" для военных действий в отношении Тайваня.

Такие высказывания партийцы позволили себе потом, что их соперники не смогли выдвинуть единого кандидата на предстоящие 13 января 2024 года президентские выборы. Значит, там победит кандидат от ДПП, при котором угроза объявления Тайванем о своей независимости становится реальностью.

На это и отреагировал Чэнь Биньхуа, высказавшийся, кстати, уже после провальных переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом.

Так ещё раз миру была явлена бесперспективность попыток договориться с  США - Китай уже не первый год требует:

  • прекратить вооружать Тайвань,
  • перестать вмешиваться во внутренние дела Китая,
  • поддержать мирное воссоединение Китая.

Бесполезно. В ответ Америка всё чаще официально называет Китай "главным врагом и угрозой".

После переговоров Си с Байденом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что КНР в курсе того, что Вашингтон будет продолжать поставки оружия Тайбэю "для самообороны". Пекин ожидаемо в восторг не пришел. 

Разумеется, американцы судят по себе и действуют, исходя из собственных представлений.

Китай уже живет в окружении десятков американских баз..

  1. На Гавайях США держат 40 тысяч военных.
  2. На Окинаве – 26 тысяч солдат армии США,
  3. На остальной территории Японии – 24 тысячи бойцов.
  4. В Южной Корее находятся 22 тысячи, и 8 тысяч – на Гуаме.

К процессу подтягивают и Австралию, военные корабли которой уже привлекли к патрулированию "спорных" вод Южно-Китайского моря. Так что военные действия там — это вопрос времени.

Если Китай затянет решение этой проблемы, то надорвётся, пытаясь вернуть объявивший о "независимости" Тайвань, и ещё не факт, что это получится.

Но избежать этого, скорее всего, не удастся, так как если отдать Тайвань США,то дальше последуют Гонконг, Синьцзян, Тибет — до тех пор, пока Китай не развалится на управляемые куски. 

По этому поводу аналитик-китаист Николай Вавилов отметил, что пока "можно ждать только вялотекущего ухудшения ситуации". В Тайване же будут рассчитывать скорее на итоги парламентских (а не президентских, которые пройдут 13 января 2024) выборов, так как без поддержки парламента или изменения конституции "независимость" не провозгласить.

Так что период повышенной опасности эскалации будет в марте - мае. Далее скажет свое слово природа — в период тайфунов боевые действия для китайской армии будут тяжелее некуда.

Вероятнее всего проведение Китаем операции в октябре 2024 года. Поэтапно она будет представлять из себя блокаду, захват ряда тайваньских островов у самого побережья КНР, и высадку собственно на Тайвань.

Все это нанесет серьёзный ущерб мировой экономике, сопоставимый с десятью Украинами и в условиях глобальной рецессии приведёт к мировому кризису.

Для США Тайвань — это прежде всего возможность обанкротиться, не потеряв лицо, обвинить во всём Китай и начать заново жить в долг.

России же придётся помогать Пекину - или как минимум "не мешать, поддерживая" (что сейчас делает КНР в отношении СВО на Украине). Тогда, как уже шутят китаисты, все китайцы мира смогут сказать "Тайваньнаш" (по аналогии со слоганом времен Крымской весны) не "юридически", а "фактически".

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Экономист Гиринский: Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Худший продукт на кухне: почему обычное масло губит сосуды и вызывает рак
Америку открыла Азия Сергей Лебедев Бывшего "президента" Косова Хашима Тачи судят в Гааге  Михаил Плисюк В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией Любовь Степушова
Президент Зеленский: "Крым ждёт, а с Донбассом будет очень сложно"
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО
Последние материалы
Пережившая инфаркт актриса Наталия Дрожжина весит 41 килограмм
Певец Леонид Агутин рассказал, что Анжелика Варум избегает выходов в свет
Сугробы до 30 см: в воскресенье на Москву обрушатся обильные снегопады
Страны ОПЕК+ дополнительно сократят поставки нефти на мировой рынок с 2024 года
В Долгопрудном врачи извлекли из вены больной 10-сантиметровый тромб
WSJ: сеть ресторанов McDonald's поменяла рецепт приготовления сэндвича "Биг Мак"
Reuters: США отложили поставки на Украину высокоточных ракет GLSDB на 2024 год
Iltalehti: живущие в России финны не могут посетить родину из-за закрытия границ
Богатство российских олигархов выросло на 38,5 миллиардов долларов
МО: мотострелки уничтожили иностранных наёмников под Угледаром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников