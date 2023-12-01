"Тайваньнаш": Китаю выгодно захватить Тайвань осенью-2024

4:28 Your browser does not support the audio element. Мир Азия

Пекин четко заявил Вашингтону, что "независимость Тайваня" приведёт к войне. Об этом сообщил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

Фото: U.S. Marine Corps photo by Lance Corporal J.J. Harper, Общественное достояние

По его словам, ни о какой "независимости Тайваня" не может идти и речи, и любые действия в этом направлении будут означать войну, отмечает телеканал "Царьград".

Это заявление прозвучало в ответ на утверждения политиков правящей проамериканской Демократической прогрессивной партии (ДПП), что у КНР якобы "нет графика" для военных действий в отношении Тайваня.

Такие высказывания партийцы позволили себе потом, что их соперники не смогли выдвинуть единого кандидата на предстоящие 13 января 2024 года президентские выборы. Значит, там победит кандидат от ДПП, при котором угроза объявления Тайванем о своей независимости становится реальностью.

На это и отреагировал Чэнь Биньхуа, высказавшийся, кстати, уже после провальных переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом.

Так ещё раз миру была явлена бесперспективность попыток договориться с США - Китай уже не первый год требует:

прекратить вооружать Тайвань,

перестать вмешиваться во внутренние дела Китая,

поддержать мирное воссоединение Китая.

Бесполезно. В ответ Америка всё чаще официально называет Китай "главным врагом и угрозой".

После переговоров Си с Байденом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что КНР в курсе того, что Вашингтон будет продолжать поставки оружия Тайбэю "для самообороны". Пекин ожидаемо в восторг не пришел.

Разумеется, американцы судят по себе и действуют, исходя из собственных представлений.

Китай уже живет в окружении десятков американских баз..

На Гавайях США держат 40 тысяч военных. На Окинаве – 26 тысяч солдат армии США, На остальной территории Японии – 24 тысячи бойцов. В Южной Корее находятся 22 тысячи, и 8 тысяч – на Гуаме.

К процессу подтягивают и Австралию, военные корабли которой уже привлекли к патрулированию "спорных" вод Южно-Китайского моря. Так что военные действия там — это вопрос времени.

Если Китай затянет решение этой проблемы, то надорвётся, пытаясь вернуть объявивший о "независимости" Тайвань, и ещё не факт, что это получится.

Но избежать этого, скорее всего, не удастся, так как если отдать Тайвань США,то дальше последуют Гонконг, Синьцзян, Тибет — до тех пор, пока Китай не развалится на управляемые куски.

По этому поводу аналитик-китаист Николай Вавилов отметил, что пока "можно ждать только вялотекущего ухудшения ситуации". В Тайване же будут рассчитывать скорее на итоги парламентских (а не президентских, которые пройдут 13 января 2024) выборов, так как без поддержки парламента или изменения конституции "независимость" не провозгласить.

Так что период повышенной опасности эскалации будет в марте - мае. Далее скажет свое слово природа — в период тайфунов боевые действия для китайской армии будут тяжелее некуда.

Вероятнее всего проведение Китаем операции в октябре 2024 года. Поэтапно она будет представлять из себя блокаду, захват ряда тайваньских островов у самого побережья КНР, и высадку собственно на Тайвань.

Все это нанесет серьёзный ущерб мировой экономике, сопоставимый с десятью Украинами и в условиях глобальной рецессии приведёт к мировому кризису.

Для США Тайвань — это прежде всего возможность обанкротиться, не потеряв лицо, обвинить во всём Китай и начать заново жить в долг.

России же придётся помогать Пекину - или как минимум "не мешать, поддерживая" (что сейчас делает КНР в отношении СВО на Украине). Тогда, как уже шутят китаисты, все китайцы мира смогут сказать "Тайваньнаш" (по аналогии со слоганом времен Крымской весны) не "юридически", а "фактически".