Прохватилов: танки Запада требуют сложного обслуживания

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Танки, переданные Западом, сочли непригодными для Украины. Как отметил военный аналитик Владимир Прохватилов в беседе с Lenta.ru, эти бронемашины требуют дорогого и сложного обслуживания. Однако подобное невозможно в полевых условиях.

Фото: https://wp-s.ru/wallpapers/7/15/446930125738825/tank-abrams-na-boevom-xodu.jpg

Кроме того, западные танки нельзя использовать в первой линии атаки, ведь актуальны только быстро меняющие расположение огневые точки.

"Challenger, к примеру, — это вообще не танк. Он стреляет далеко и точно, но только если стоит на месте. Так что это просто хорошая гаубица", — отмечает военный эксперт.

По словам Прохватилова, лучшим из западных танков оказался Leopard, согласно своим показателям. Однако и он горит на Украине.

Специалист напомнил, что все эти бронемашины были созданы как средство сдерживания десятков тысяч советских машин. Их решили создать в меньшем количестве, но с более серьёзной электроникой и улучшенной защитой. Тем не менее, как выяснилось, любой, даже самый лучший танк, беспомощен перед барражирующими боеприпасами.