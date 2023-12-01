Russia Matters: успехи РФ в СВО вынудят США заключить мирное соглашение

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Вашингтон вынудит Украину заключить мир с Россией, когда поймёт, что ситуация уже не изменится в пользу Киева, заявил директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен.

Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

Как уточнил Ливен, США не станут напрямую вмешиваться в украинский конфликт. Как подчеркнул эксперт, тем временем украинские политические элиты в смятении от того, что не понимают к какому сценарию в итоге готовиться.

"Правительство настолько часто и настолько открыто заявляло о неприемлемости компромиссного соглашения, <…>, что теперь им будет крайне сложно согласиться на переговоры", — заявил Ливень в интервью Russia Matters.

Кроме прочего, перед Вашингтоном возникла ещё одна угроза — Китай. И американские политики, которые понимают всю серьёзность ситуации, вероятно, будут готовы пойти на мир с российской стороной, чтобы сосредоточиться на вопросе Пекина.