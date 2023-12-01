Вашингтон вынудит Украину заключить мир с Россией, когда поймёт, что ситуация уже не изменится в пользу Киева, заявил директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен.
Как уточнил Ливен, США не станут напрямую вмешиваться в украинский конфликт. Как подчеркнул эксперт, тем временем украинские политические элиты в смятении от того, что не понимают к какому сценарию в итоге готовиться.
"Правительство настолько часто и настолько открыто заявляло о неприемлемости компромиссного соглашения, <…>, что теперь им будет крайне сложно согласиться на переговоры", — заявил Ливень в интервью Russia Matters.
Кроме прочего, перед Вашингтоном возникла ещё одна угроза — Китай. И американские политики, которые понимают всю серьёзность ситуации, вероятно, будут готовы пойти на мир с российской стороной, чтобы сосредоточиться на вопросе Пекина.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.