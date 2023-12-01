Politico: Байден призвал в Вашингтон "секретное оружие" по Украине

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Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс может стать "секретным оружием" в руках президента США Джо Байдена, с помощью которого он намерен убедить конгресс выделить очередной пакет помощи Украине, заявили аналитики.

Фото: https://granthshala.com/truss-in-russia-for-talks-as-kiev-says-troops-will-fight-until-last-breath-latest/

По их мнению, именно за этим Трасс вылетела в Вашингтон на этой неделе. Британский экс-премьер может попробовать убедить противников финансовой поддержки Киева изменить своё решение.

"Секретное оружие Джо Байдена для Украины — Лиз Трасс", — заявили обозреватели Politico Элени Куреа и Эстер Уэббер.

По словам обозревателей, Трасс поможет выйти из сложившегося тупика, по крайней мере, на это надеются чиновники "по обе стороны Атлантики".