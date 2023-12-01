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Politico: Байден призвал в Вашингтон "секретное оружие" по Украине

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Мир

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс может стать "секретным оружием" в руках президента США Джо Байдена, с помощью которого он намерен убедить конгресс выделить очередной пакет помощи Украине, заявили аналитики.

Politico: Байден призвал в Вашингтон "секретное оружие" по Украине
Фото: https://granthshala.com/truss-in-russia-for-talks-as-kiev-says-troops-will-fight-until-last-breath-latest/

По их мнению, именно за этим Трасс вылетела в Вашингтон на этой неделе. Британский экс-премьер может попробовать убедить противников финансовой поддержки Киева изменить своё решение.

"Секретное оружие Джо Байдена для Украины — Лиз Трасс", — заявили обозреватели Politico Элени Куреа и Эстер Уэббер.

По словам обозревателей, Трасс поможет выйти из сложившегося тупика, по крайней мере, на это надеются чиновники "по обе стороны Атлантики".

Как Украина развела Евросоюз на деньги? Что рассорило заклятых друзей — Варшаву и Киев. Панорама
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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