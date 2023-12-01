Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс может стать "секретным оружием" в руках президента США Джо Байдена, с помощью которого он намерен убедить конгресс выделить очередной пакет помощи Украине, заявили аналитики.
По их мнению, именно за этим Трасс вылетела в Вашингтон на этой неделе. Британский экс-премьер может попробовать убедить противников финансовой поддержки Киева изменить своё решение.
"Секретное оружие Джо Байдена для Украины — Лиз Трасс", — заявили обозреватели Politico Элени Куреа и Эстер Уэббер.
По словам обозревателей, Трасс поможет выйти из сложившегося тупика, по крайней мере, на это надеются чиновники "по обе стороны Атлантики".
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.