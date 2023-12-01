Политолог Карасёв: ВСУ не пойдут на Крым даже по приказу — военные поставят условия

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Украинские военные не смогут захватить Крымский даже если поступит прямой приказ от официального Киева, заявил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв. По его мнению, если появится задача "взять" Крым, то командование ВСУ выдвинет условия.

Фото: kyivpost.com

Так, по мнению политолога, украинские военные заявят о необходимости модернизации армии и вступлении Незалежной в НАТО, чтобы заручиться поддержкой альянса, получить оружие и технику. Но есть и второй сценарий.

"Либо политики скажут (военным. — Прим. ред.): "идите на Крым". Тогда они готовят военный план на Крым, но Залужный приходит и говорит, что нечем (наступать. — Прим. ред.). Если некем — можно набрать, но нечем. Что толку — он наберёт молодых людей, а чем они будут воевать?", — заявил политолог в интервью Politeka.

Как подчеркнул Карасёв, даже если в ВСУ для наступления на Крым наберут "молодняк", без должного оснащения армии его просто "уничтожат".