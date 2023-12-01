Обсуждение защитного купола Североатлантического альянса над Украиной не имеет смысла, заявил чешский политолог Владимир Баар. По его словам, щит НАТО не спасёт Незалежную от российских дронов.
Как подчеркнул политолог, у России "слишком хорошо" развита воздушная оборона, чего не скажешь об Украине.
"Украина уступает России. У России есть крайне развитая воздушная оборона, которая сбивает подавляющее большинство украинских дронов, а Украине этого не удаётся на сто процентов", — заявил Баар в интервью iROZHLAS.
По словам политолога, странно, что "натовский купол" начали обсуждать только сейчас, тогда как развёртывать его над Незалежной нужно было давно, до начала конфликта. А сейчас, это решение абсолютно "несвоевременно".
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.