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Чешский политолог Баар: защитный купол НАТО не поможет Украине

0:51
Мир

Обсуждение защитного купола Североатлантического альянса над Украиной не имеет смысла, заявил чешский политолог Владимир Баар. По его словам, щит НАТО не спасёт Незалежную от российских дронов.

Чешский политолог Баар: защитный купол НАТО не поможет Украине
Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

Как подчеркнул политолог, у России "слишком хорошо" развита воздушная оборона, чего не скажешь об Украине.

"Украина уступает России. У России есть крайне развитая воздушная оборона, которая сбивает подавляющее большинство украинских дронов, а Украине этого не удаётся на сто процентов", — заявил Баар в интервью iROZHLAS.

По словам политолога, странно, что "натовский купол" начали обсуждать только сейчас, тогда как развёртывать его над Незалежной нужно было давно, до начала конфликта. А сейчас, это решение абсолютно "несвоевременно".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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