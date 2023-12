Your browser does not support the audio element.

Обсуждение защитного купола Североатлантического альянса над Украиной не имеет смысла, заявил чешский политолог Владимир Баар. По его словам, щит НАТО не спасёт Незалежную от российских дронов.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.