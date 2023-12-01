Сенатор Рэнд Пол: США придётся занимать деньги на помощь Украине

Каждый транш помощи для Киева ослабляет США, и для очередного пакета Вашингтону вскоре придётся занимать средства, заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол.

Фото: voskhodinfo.livejournal.com

Как подчеркнул Пол, всем уже ясно, что у Киева не получится вернуть Крымский полуостров или "вытеснить" Россию с её новых территорий.

"Физически я просто не вижу возможности того, что они когда-либо смогут вытеснить русских или симпатизирующих русским украинцев с Украины. Я не вижу, как они смогли бы вернуть Крым", — заявил сенатор журналистам.

Сенатор подчеркнул, что сейчас речь идёт о баснословном транше размером в 105 миллиардов долларов, который никак не соответствует действительности в США. У Вашингтона накопился огромный госдолг в 33 миллиарда долларов, и для помощи Украине вновь придётся "занимать".

"У нас нет 100 миллиардов долларов отправить куда-либо, нам придётся занимать деньги", — резюмировал сенатор.