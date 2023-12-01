American Conservative: Киев может не дождаться помощи от США даже в 2024 году

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Рассмотрение конгрессом поддержки Украины отдельно от пакета для Израиля сулит Киеву серьёзные проблемы, заявили аналитики. В итоге может получиться так, что Незалежная не получит ни цента и в следующем году.

Фото: Википедия

Как уточнили аналитики, ключевым конфликтом для Вашингтона сейчас является ситуация на Ближнем Востоке.

"Если финансирование Украины не будет привязано к помощи Израилю или обеспечению безопасности на границе (США. — Прим. ред.), то шансы на дополнительную помощь Украине в конце 2023 или в начале 2024 года малы", — пишет American Conservative.

Тем временем в высших эшелонах власти США произошёл серьёзный раскол из-за Украины. Многие чиновники Белого дома открыто высказываются против предоставления очередного многомиллиардного транша Киеву.