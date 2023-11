Новую шутку Байдена о способности "взорвать весь мир" не оценили в США

Глава США Джо Байден неудачно пошутил про то, что у него имеется "способность взорвать весь мир".

Инцидент произошёл, когда Байдену устроили экскурсию по предприятию CS Wind в Колорадо. Свидетелями игры слов в исполнении американского лидера стали журналисты газеты New York Post, которые освещали это мероприятие.

Байден в ходе визита пообщался с рабочими и заметил прибор, который держал в руках один из них.

"Мой морской пехотинец носит что-то похожее, у него там код, чтобы взорвать мир", — со смехом сказал Байден.

Несколько мгновений спустя президент США пояснил, что имел в виду ядерные боеприпасы.

Однако представители СМИ решили, что попытка пошутить Байдену явно не удалась.