Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США пообещали что-нибудь придумать с потолком цен на российскую нефть
Обнародована причина смерти сенатора Лебедева
Диетолог Русакова: самые опасные десерты те, в которых есть жир и сахар
В Москве ребёнок утонул в ванне во время купания
Новую шутку Байдена о способности "взорвать весь мир" не оценили в США
В зоне СВО ликвидирована первая женщина-танкист из 3-й танковой бригады ВСУ
Частные клиники Липецкой области перестанут делать аборты
Сергей Лазарев заявил, что Новый год будет встречать без детей
Медведев оценил отмену выборов президента Украины: "Маски окончательно сброшены"

Часть стран ЕС выступила против "пункта о запрете России" в новом пакете санкций

1:03
Мир

Послы ЕС вступили в ожесточённый спор по поводу отдельных пунктов предложенного Еврокомиссией 12-го пакета антироссийских санкций.

Часть стран ЕС выступила против "пункта о запрете России" в новом пакете санкций
Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщает Reuters, некоторые страны ЕС не одобрили "пункт о запрете России" в новом пакете санкций.

Больше всего разногласий вызвал "пункт о запрете России". Он предполагает запрет на реэкспорт в РФ всех товаров, включённых в список таможенных кодов ЕС. Представители Евросоюза отметили, что данный список включает большое количество товаров ежедневного использования. Часть стран считает, что данное предписание "может создать хаос для европейских компаний во всём мире".

Неодобрение вызвали уже принятые санкций по поводу изъятия у россиян, въезжающих в западные страны, товаров для личного пользования, которые можно перепродать. Нередко изымаются дорогостоящие товары, однако известны случаи конфискации даже средств гигиены.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Продюсер Владимир Киселёв: артисты отказываются выступать на одной сцене с Shamanом
Кремлёвский продукт: владелец "Русской медиагруппы" Киселёв честно рассказал о певце Shamanе
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Америку открыла Азия Сергей Лебедев Бывшего "президента" Косова Хашима Тачи судят в Гааге  Михаил Плисюк В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией Любовь Степушова
Прибалтика перестанет существовать уже в ближайшие десятилетия
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Названы самые дефицитные профессии в России
Названы самые дефицитные профессии в России
Последние материалы
В Москве ребёнок утонул в ванне во время купания
Новую шутку Байдена о способности "взорвать весь мир" не оценили в США
В зоне СВО ликвидирована первая женщина-танкист из 3-й танковой бригады ВСУ
Частные клиники Липецкой области перестанут делать аборты
Сергей Лазарев заявил, что Новый год будет встречать без детей
В Белоруссии занялись созданием вакцины от алкоголизма
Медведев оценил отмену выборов президента Украины: "Маски окончательно сброшены"
Украинский пленный рассказал, как морпехов обучали в Британии стрелять из автоматов Калашникова
Ускоряем прорастание семян овощей
Садальский о наказании рекордсмена по взяткам полковника МВД Захарченко: "Пронесло"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников