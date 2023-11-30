Часть стран ЕС выступила против "пункта о запрете России" в новом пакете санкций

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Послы ЕС вступили в ожесточённый спор по поводу отдельных пунктов предложенного Еврокомиссией 12-го пакета антироссийских санкций.

Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщает Reuters, некоторые страны ЕС не одобрили "пункт о запрете России" в новом пакете санкций.

Больше всего разногласий вызвал "пункт о запрете России". Он предполагает запрет на реэкспорт в РФ всех товаров, включённых в список таможенных кодов ЕС. Представители Евросоюза отметили, что данный список включает большое количество товаров ежедневного использования. Часть стран считает, что данное предписание "может создать хаос для европейских компаний во всём мире".

Неодобрение вызвали уже принятые санкций по поводу изъятия у россиян, въезжающих в западные страны, товаров для личного пользования, которые можно перепродать. Нередко изымаются дорогостоящие товары, однако известны случаи конфискации даже средств гигиены.