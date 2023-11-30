Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу отмены выборов президента Украины решением Верховной Рады.
Политик уверен, что сейчас выборы для действующей киевской власти были бы очень некстати: контрнаступление ВСУ провалилось, и в таких условиях администрации Владимира Зеленского однозначно не нужны конкуренты.
Кроме того, киевское правительство опасается обнародования новых случаев коррупции в огромных масштабах.
"Маски окончательно сброшены. Рада отменила выборы президента. Ведь пока идёт война до последнего украинца, но нет выборов, есть зеленские. И наоборот, выборы для них — бесславный конец", — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что президентские выборы на Украине были отменены Верховной Радой по причине продолжения военного времени.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.