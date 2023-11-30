Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медведев оценил отмену выборов президента Украины: "Маски окончательно сброшены"
Украинский пленный рассказал, как морпехов обучали в Британии стрелять из автоматов Калашникова
Ускоряем прорастание семян овощей
Садальский о наказании рекордсмена по взяткам полковника МВД Захарченко: "Пронесло"
Найдена похищенная в Калужской области 8-летняя девочка
В четверг и пятницу в Москве ожидается полярное сияние
Economist назвал главный козырь Путина в 2024 году
В России зафиксирован резкий рост спроса на ипотеку на вторичном рынке
Певца Шарлота этапировали в Самару на допрос в СК

В Белоруссии занялись созданием вакцины от алкоголизма: умные люди теряют компетенции

1:16
Мир

Генеральный директор витебского предприятия Белоруссии Сергей Большаков рассказал о работе над созданием вакцины от алкоголизма и запоев.

В Белоруссии занялись созданием вакцины от алкоголизма: умные люди теряют компетенции
Фото: openverse.org by Daniel Paquet is licensed under CC BY 2.0

Большаков объяснил, что разрабатывемый препарат поможет человеку легче перенести последствия больших доз алкоголя. Актуальность исследования продиктована тем, что умные люди теряли свои компетенции из-за того, что были не в состоянии контролировать количество потреблямого алкоголя.

По этой причине руководство предприятия задумалось над созданием вакцины от алкоголизма, которая не позволит человеку спаиваться и поможет противостоять запоям.

По его словам, вакцина поможет восстановить обмен веществ.

"Мы хотим помочь человеку физиологически переносить последствия алкогольных возлияний. Вакцинация будет проходить превентивно, формируется определённый буфер противодействия влиянию ударной дозы алкоголя", — объяснил Большаков в интервью государственному белорусскому телеканалу.

Вакцина находится в стадии лабораторной разработки и ещё не прошла клинические испытания.

Ранее сообщалось, что американские учёные заявили об изобретении вакцины от алкоголизма.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Продюсер Владимир Киселёв: артисты отказываются выступать на одной сцене с Shamanом
Кремлёвский продукт: владелец "Русской медиагруппы" Киселёв честно рассказал о певце Shamanе
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Америку открыла Азия Сергей Лебедев Бывшего "президента" Косова Хашима Тачи судят в Гааге  Михаил Плисюк В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией Любовь Степушова
Прибалтика перестанет существовать уже в ближайшие десятилетия
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Названы самые дефицитные профессии в России
Названы самые дефицитные профессии в России
Последние материалы
Украинский пленный рассказал, как морпехов обучали в Британии стрелять из автоматов Калашникова
Ускоряем прорастание семян овощей
Садальский о наказании рекордсмена по взяткам полковника МВД Захарченко: "Пронесло"
Найдена похищенная в Калужской области 8-летняя девочка
В четверг и пятницу в Москве ожидается полярное сияние
Economist назвал главный козырь Путина в 2024 году
В России зафиксирован резкий рост спроса на ипотеку на вторичном рынке
Певца Шарлота этапировали в Самару на допрос в СК
Звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти на фоне прогрессирующей онкологии сделала признание
Sohu: действия Путина и Лукашенко стали сюрпризом для Китая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников