В Белоруссии занялись созданием вакцины от алкоголизма: умные люди теряют компетенции

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Генеральный директор витебского предприятия Белоруссии Сергей Большаков рассказал о работе над созданием вакцины от алкоголизма и запоев.

Фото: openverse.org by Daniel Paquet is licensed under CC BY 2.0

Большаков объяснил, что разрабатывемый препарат поможет человеку легче перенести последствия больших доз алкоголя. Актуальность исследования продиктована тем, что умные люди теряли свои компетенции из-за того, что были не в состоянии контролировать количество потреблямого алкоголя.

По этой причине руководство предприятия задумалось над созданием вакцины от алкоголизма, которая не позволит человеку спаиваться и поможет противостоять запоям.

По его словам, вакцина поможет восстановить обмен веществ.

"Мы хотим помочь человеку физиологически переносить последствия алкогольных возлияний. Вакцинация будет проходить превентивно, формируется определённый буфер противодействия влиянию ударной дозы алкоголя", — объяснил Большаков в интервью государственному белорусскому телеканалу.

Вакцина находится в стадии лабораторной разработки и ещё не прошла клинические испытания.

Ранее сообщалось, что американские учёные заявили об изобретении вакцины от алкоголизма.