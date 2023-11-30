Профессор Миршаймер: США могут заставить Зеленского начать переговоры с РФ

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

США могут заставить украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Таким мнением поделился профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Фото: edition.cnn.com

Он подчеркнул, что сейчас в администрации американского президента маневрируют в отношении Украины, пытаясь положить этому конец.

"На мой взгляд, мы будем упорно добиваться реального прекращения огня", — предполагает эксперт.

Помимо этого, он напомнил, что западные союзники Украины не раз предупреждали Владимира Зеленского о том, что киевский режим больше не получит вооружений в огромном количестве, поэтому лучше всего Киеву начать думать о мирных переговорах с Москвой.

К тому же, поддержка Запада начала значительно ослабевать. Это началось незадолго до обострения арабо-израильского конфликта, а теперь Запад стал ещё меньше заинтересован в продолжении Украине военной помощи.