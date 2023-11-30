Глава МО Нидерландов считает, что Европе нужно быть готовой к "боям"

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Европейским государствам следует заняться усилением своих армий, чтобы быть во всеоружии и быть готовыми сражаться. Такое заявление сделала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

Оллонгрен напомнила, что Евросоюз задумывался как "мирный проект", и на его территории никогда не было войн, хотя военные противостояния и были где-то поблизости, например, на Балканах.

По словам главы минобороны Нидерландов, членам ЕС всегда гарантировались стабильность и мир.

Однако, чтобы продолжать оставаться мирным объединением, Евросоюзу сегодня нужно предпринять определённые шаги, считает министр.