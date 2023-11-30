Европейским государствам следует заняться усилением своих армий, чтобы быть во всеоружии и быть готовыми сражаться. Такое заявление сделала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Оллонгрен напомнила, что Евросоюз задумывался как "мирный проект", и на его территории никогда не было войн, хотя военные противостояния и были где-то поблизости, например, на Балканах.
По словам главы минобороны Нидерландов, членам ЕС всегда гарантировались стабильность и мир.
Однако, чтобы продолжать оставаться мирным объединением, Евросоюзу сегодня нужно предпринять определённые шаги, считает министр.
"Мы должны сделать долгосрочные структурные инвестиции в укрепление наших вооруженных сил. Нам нужно быть "готовыми к бою"", — написала Оллонгрен в социальной сети X.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.