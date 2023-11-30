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В погранслужбе Финляндии считают, что на границе с Россией сейчас исключительная ситуация

1:09
Мир

По мнению работников погранслужбы Финляндии, ситуация на границе с Россией сегодня складывается исключительная.

В погранслужбе Финляндии считают, что на границе с Россией сейчас исключительная ситуация
Фото: Creativecommons by by [email protected] is licensed under by [email protected] is licensed under CC BY-SA 2.0

Как напоминает "Фонтанка.ру", все КПП на российско-финской границе сейчас закрыты, между странами могут проехать только товарные поезда.

Финская сторона готова позволить въехать на территорию страны только тем лицам, положение которых максимально уязвимо, а именно беременным женщинам и детям. Об этом заявил замкомандующего финской погранслужбы Юкка Луккари.

"Если российские власти разрешают этим людям движение до пункта пропуска на финской границе, зная, что все МАПП закрыты, то именно на них лежит ответственность. Но мы выполним свои обязательства", — сказал Луккари.

Также представитель погранслужбы Финляндии не исключает, что на российско-финской границе могут возникнуть протесты и агрессивные выпады.

29 ноября Финляндия объявила о закрытии на две недели последнего работающего КПП на российско-финской границе "Райа-Йоосеппи".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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