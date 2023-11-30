Гутерриш в интервью The Guardian: человечество переживает климатический коллапс

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Человечество столкнулось с климатическим коллапсом, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его слова приводит издание The Guardian.

Фото: NASA

В своём обращении к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН он заявил об изменениях климата в связи с информацией, которая приводится в докладе о состоянии климата в этом году. По расчётам, приведённым в докладе, 2023 год стал самым жарким за всю историю планеты.

Также он выразил мнение, что рекордное потепление должно побудить мировых лидеров к продуманным действиям.

Данные на конец октября показали, что глобальная температура в этом году на 1,4 градуса Цельсия стала выше доиндустриальных показателей. Повышение температуры связывается с ростом объёма углеродных выбросов от использования ископаемого топлива. Кроме того, на состоянии климата сказалось явление Эль-Ниньо. Из-за него в следующем году температура может стать еще выше. Её рост в 2024 году прогнозируется на 1,5 градуса Цельсия.