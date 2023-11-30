С 1 декабря в Киргизии прекращает свою деятельность сфера предоставления интим-услуг, сообщает EADaily, со ссылкой на заявление председателя Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Камчыбека Ташиева.
Он поручил государственным, муниципальным и правоохранительным органам прекратить деятельность всех секс-притонов в стране. Ташиев подчеркнул важность контроля со стороны государственных органов по пресечению незаконной деятельности, связанной с увеселительными заведениями, банными комплексами и притонами, предоставляющими услуги интимного характера.
Руководителям государственных и муниципальных органов, а также представителям правоохранительной системы было дано указание прекратить функционирование подобных заведений к 1 декабря. Ташиев подчеркнул, что в случае обнаружения информации о продолжении работы таких заведений, главы органов местного самоуправления и правоохранительных органов будут сняты с должностей.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.