Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что у Киева нет шансов вернуть утраченные позиции в зоне специальной военной операции на Украине. По его мнению, к настоящему моменту российская армия восстановила свои способности. Результатом этого являются массированные удары авиации, артиллерии и дронов Вооружённых сил РФ по критической инфраструктуре Украины.
"В целом, в настоящий момент шансов на освобождение [от российских войск — ред.] этих территорий нет", — заметил Скшипчак.
При этом польский генерал напомнил, что российские войска постепенно захватывают стратегическое преимущество над украинской армией. В то же время, в этом году боевики Вооружённых сил Украины имели на поле боя ряд неудач.
Поэтому, заключает Скшипчак, у украинской армии не будет выхода, и ей необходимо найти решение, которое позволит ей выжить.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.