Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что у Киева нет шансов вернуть утраченные позиции в зоне специальной военной операции на Украине. По его мнению, к настоящему моменту российская армия восстановила свои способности. Результатом этого являются массированные удары авиации, артиллерии и дронов Вооружённых сил РФ по критической инфраструктуре Украины.

Фото: "Polish troops train on US weapons systems" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.