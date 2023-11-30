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Польский генерал Скшипчак: Киев не сможет вернуть утраченные территории

Мир

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что у Киева нет шансов вернуть утраченные позиции в зоне специальной военной операции на Украине. По его мнению, к настоящему моменту российская армия восстановила свои способности. Результатом этого являются массированные удары авиации, артиллерии и дронов Вооружённых сил РФ по критической инфраструктуре Украины.

Польский генерал Скшипчак: Киев не сможет вернуть утраченные территории
Фото: "Polish troops train on US weapons systems" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"В целом, в настоящий момент шансов на освобождение [от российских войск — ред.] этих территорий нет", — заметил Скшипчак.

При этом польский генерал напомнил, что российские войска постепенно захватывают стратегическое преимущество над украинской армией. В то же время, в этом году боевики Вооружённых сил Украины имели на поле боя ряд неудач.

Поэтому, заключает Скшипчак, у украинской армии не будет выхода, и ей необходимо найти решение, которое позволит ей выжить.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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