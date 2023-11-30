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Новый сбой на АЭС в Финляндии — новые цены на электроэнергию для страны

2:33
Мир

Каждый сбой в работе третьего реактора финской АЭС "Олкилуото" сопровождается новым взлетом цен на оптовом энергетическом рынке страны, заставляя промышленность дорого расплачиваться за свои ошибки, сообщает EADaily.

Новый сбой на АЭС в Финляндии — новые цены на электроэнергию для страны
Фото: Wikipedia by Hannu Huovila / TVO is licensed under CC BY 3.0

29 ноября в 13:35 третий реактор "Олкилуото" остановился из-за сбоя. Этот энергоблок мощностью 1600 МВт обеспечивает 30% энергопотребления Финляндии. Это уже второй сбой за последние две недели, который тут же сказался на ценах на электроэнергию на рынке.

Согласно данным Nord Pool, цены на утро 30 ноября выросли почти вдвое по сравнению с предыдущим днем, достигнув 237 евро за МВт-ч. В предыдущий раз во время сбоя часовая стоимость поднималась до 777 евро за МВт-ч, установив рекорд с декабря прошлого года. Отметим, что текущий менее значительный рост цен, возможно, объясняется обещанием оператора TVO перезапустить третий энергоблок в течение дня.

Однако запуска не произошло. Сегодня утром, 30 ноября, в TVO сообщили, что запуск реактора откладывается из-за обнаруженных проблем с автоматикой турбины.

"По текущим оценкам, производство электроэнергии все равно возобновится утром", — отметил оператор TVO.

На бирже электроэнергию закупают финские предприятия и домохозяйства, чьи тарифы привязаны к рыночным котировкам.

Третий блок "Олкилуото", самый мощный в Финляндии, был запущен в этом году с целью компенсации прекращенных из-за санкций поставок электроэнергии из России в прошлом году.

Также в 2023 году Финляндия отказалась от строительства АЭС "Ханхикиви" с участием "Росатома".

Директор автономной некоммерческой организации "АтомИнфо-Центр" Александр Уваров заметил, что третий энергоблок "Олкилуото" является политическим долгостроем. В 2003 году из-за политических причин финская сторона заключила контракт с группой AREVA на строительство "Олкилуото-3", что привело к фантастическим задержкам — блок удалось запустить только спустя 19 лет. Решение о строительстве АЭС "Ханхикиви" рассматривается как еще одна ошибка под давлением политиков, аналогичная случаю с "Олкилуото-3".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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